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Кто ответит за ДТП? Появится ли в России уголовка для самокатчиков?

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Начало конференции

15:00

5 сентября 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

05.09.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кто ответит за ДТП? Появится ли в России уголовка для самокатчиков».

Продажи средств индивидуальной мобильности в России выросли почти в два раза. Вместе с этим, по заявлению экспертов, выросло и число аварийных ситуаций. Количество ДТП с их участием в 2022 году выросло на 40%. За первое полугодие 2023 года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 181,9%. В связи с этим для самокатчиков предлагают ввести госномера, а также административную и уголовную ответственность. Такое обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина подготовили депутаты комитета Госдумы по транспорту.

  • С какого возраста сегодня можно управлять электросамокатом?
  • Как введение госномеров повлияет на статистику ДТП?
  • Несут ли ответственность за ДТП компании прокатчики электросамокатов?
  • В каком случае может наступить уголовная ответственность для «самокатчика»?
  • Кто сегодня контролирует то, как самокатчики выполняют правила дорожного движения?
  • Как найти «самокатчика», сбежавшего с места ДТП?

Участники пресс-конференции:

  • Депутат Государственной Думы Александр Якубовский;
  • Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман;
  • Член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов;
  • Адвокат Адвокатской палаты города Москвы, представитель Народного Фронта Пантелей Самаркин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев

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