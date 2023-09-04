05.09.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кто ответит за ДТП? Появится ли в России уголовка для самокатчиков».

Продажи средств индивидуальной мобильности в России выросли почти в два раза. Вместе с этим, по заявлению экспертов, выросло и число аварийных ситуаций. Количество ДТП с их участием в 2022 году выросло на 40%. За первое полугодие 2023 года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 181,9%. В связи с этим для самокатчиков предлагают ввести госномера, а также административную и уголовную ответственность. Такое обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина подготовили депутаты комитета Госдумы по транспорту.

С какого возраста сегодня можно управлять электросамокатом?

Как введение госномеров повлияет на статистику ДТП?

Несут ли ответственность за ДТП компании прокатчики электросамокатов?

В каком случае может наступить уголовная ответственность для «самокатчика»?

Кто сегодня контролирует то, как самокатчики выполняют правила дорожного движения?

Как найти «самокатчика», сбежавшего с места ДТП?

Участники пресс-конференции:

Депутат Государственной Думы Александр Якубовский;

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман;

Член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов ;

; Адвокат Адвокатской палаты города Москвы, представитель Народного Фронта Пантелей Самаркин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8





