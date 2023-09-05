Автомобильный союз хочет привезти тела жертв электросамокатов в Минтранс

«Мы предлагаем собирать всех, кто погибнет из-за электросамокатов и выкладывать у здания Минтранса слово «хватит» из черных мешков. Может быть, тогда ведомство что-то предложит для регулирования средств индивидуальной мобильности, если не реагирует на депутатские инициативы», - сказал собеседник НСН.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал ужесточить ответственность при езде на электросамокатах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

