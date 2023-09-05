Автомобильный союз хочет привезти тела жертв электросамокатов в Минтранс
Мы предлагаем собирать всех, кто погибнет из-за электросамокатов и выкладывать у здания Минтранса, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в пресс-центре НСН раскритиковал Минтранс РФ за то, что ведомство не может сформировать статистику по погибшим людям из-за элекстросамокатов.
«Мы предлагаем собирать всех, кто погибнет из-за электросамокатов и выкладывать у здания Минтранса слово «хватит» из черных мешков. Может быть, тогда ведомство что-то предложит для регулирования средств индивидуальной мобильности, если не реагирует на депутатские инициативы», - сказал собеседник НСН.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал ужесточить ответственность при езде на электросамокатах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru