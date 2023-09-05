В России призвали регистрировать электросамокаты в ГИБДД

Если человек не может установить госномера на свою технику, то ей место в цирке, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в пресс-центре НСН заявил о необходимости регистрации электросамокатов в ГИБДД.

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«Мы предлагали простейшую процедуру, которая предусматривает регистрацию через портал Госуслуг, соответственно, присвоение государственных регистрационных знаков. Человек делает такие же знаки, как на мопеде и устанавливает их на свою технику. Без разницы, это электросамокат или что-то еще. Если на такую технику закрепить такой знак невозможно, то, с моей точки зрения, такой технике место в цирке. Пускай там творит на ней фокусы, но не на дорогах общего пользования», - сказал собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский призвал не допускать детей до 16 лет к управлению электросамокатом, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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