В России призвали регистрировать электросамокаты в ГИБДД

«Мы предлагали простейшую процедуру, которая предусматривает регистрацию через портал Госуслуг, соответственно, присвоение государственных регистрационных знаков. Человек делает такие же знаки, как на мопеде и устанавливает их на свою технику. Без разницы, это электросамокат или что-то еще. Если на такую технику закрепить такой знак невозможно, то, с моей точки зрения, такой технике место в цирке. Пускай там творит на ней фокусы, но не на дорогах общего пользования», - сказал собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский призвал не допускать детей до 16 лет к управлению электросамокатом, отмечает «Радиоточка НСН».

