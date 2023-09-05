В России призвали регистрировать электросамокаты в ГИБДД
Если человек не может установить госномера на свою технику, то ей место в цирке, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в пресс-центре НСН заявил о необходимости регистрации электросамокатов в ГИБДД.
«Мы предлагали простейшую процедуру, которая предусматривает регистрацию через портал Госуслуг, соответственно, присвоение государственных регистрационных знаков. Человек делает такие же знаки, как на мопеде и устанавливает их на свою технику. Без разницы, это электросамокат или что-то еще. Если на такую технику закрепить такой знак невозможно, то, с моей точки зрения, такой технике место в цирке. Пускай там творит на ней фокусы, но не на дорогах общего пользования», - сказал собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский призвал не допускать детей до 16 лет к управлению электросамокатом, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-премьер Новак: Россия будет сокращать поставки нефти за рубеж до конца года
- Глава СПЧ призвал радикально изменить школьную программу
- Десять городов РФ получат почетное звание «Город трудовой доблести»
- Le Monde: Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных
- Подмосковная электричка раздавила женщину в авто
- Путин заявил об «отшибленных памяти и совести» в Европе
- Путин: 9 мая 2025 года нужно отметить ярко и торжественно
- Путин поручил обеспечить равные права всем участникам СВО
- Путин заявил, что участники спецоперации геройски сражаются
- СБУ обвинила бизнесмена Фридмана в финансировании спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru