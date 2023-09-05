Депутат Якубовский предложил допускать к электросамокатам с 16 лет
Желающие кататься на электросамокате должны сдать экзамен на знание ПДД и получить водительские права, заявил НСН депутат Госдумы Якубовский.
Депутат Госдумы Александр Якубовский в пресс-центре НСН призвал не допускать детей до 16 лет к управлению электросамокатом.
«Я уже предлагал ограничить возможность доступа детей до 16 лет к средствам индивидуальной мобильности, по аналогии с мопедом. Если мы разрешаем всем находиться на проезжей части, то было бы здорово, чтобы сдавались экзамены на знание правил дорожного движения и получалось водительское удостоверение на средство индивидуальной мобильности», - сказал собеседник НСН.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал ужесточить ответственность при езде на электросамокатах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-разведчик Риттер: Россия способна взять под контроль Одессу и Харьков
- Ефремов лишился нижних зубов в тюрьме
- Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Атлантику
- Пропавший в горах Башкирии участник марафона РГО найден мёртвым
- Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС
- «Солнечная, без осадков»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День города
- Орнитолог рассказал, почему нельзя кормить голубей хлебом
- ЛЭП повреждена в белгородском селе при обстреле ВСУ
- Зеленский встретился с украинским генералом под Артемовском
- Праздничный концерт ко Дню города пройдет 10 сентября в зале «Зарядье»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru