Депутат Якубовский предложил допускать к электросамокатам с 16 лет

Желающие кататься на электросамокате должны сдать экзамен на знание ПДД и получить водительские права, заявил НСН депутат Госдумы Якубовский.

Депутат Госдумы Александр Якубовский в пресс-центре НСН призвал не допускать детей до 16 лет к управлению электросамокатом.

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«Я уже предлагал ограничить возможность доступа детей до 16 лет к средствам индивидуальной мобильности, по аналогии с мопедом. Если мы разрешаем всем находиться на проезжей части, то было бы здорово, чтобы сдавались экзамены на знание правил дорожного движения и получалось водительское удостоверение на средство индивидуальной мобильности», - сказал собеседник НСН.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал ужесточить ответственность при езде на электросамокатах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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