Шкуматов предложил распространить права категории М на электросамокаты
Необходимо вводить новую категорию или же использовать уже существующую «М» для того, чтобы человек мог управлять мощным электросамокатом, заявил НСН Петр Шкуматов.
Член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в пресс-центре НСН призвал распространение действия прав категории «М» на электросамокаты.
«Необходимо вводить новую категорию или же использовать уже существующую «М» для того, чтобы человек мог управлять мощным электросамокатом. Мы не говорим про детские. В то же время тогда необходимо снижать требования для категории «М». Сейчас это 18 лет. Необходимо снижать возраст до 14 лет и обучать молодых людей для того, чтобы они безопасно управляли электросамокатами, электровелосипедами, электроколесами, гироскутерами и так далее», - сказал собеседник НСН.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал ужесточить ответственность при езде на электросамокатах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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