Шкуматов предложил распространить права категории М на электросамокаты

Необходимо вводить новую категорию или же использовать уже существующую «М» для того, чтобы человек мог управлять мощным электросамокатом, заявил НСН Петр Шкуматов.

Член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в пресс-центре НСН призвал распространение действия прав категории «М» на электросамокаты.

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«Необходимо вводить новую категорию или же использовать уже существующую «М» для того, чтобы человек мог управлять мощным электросамокатом. Мы не говорим про детские. В то же время тогда необходимо снижать требования для категории «М». Сейчас это 18 лет. Необходимо снижать возраст до 14 лет и обучать молодых людей для того, чтобы они безопасно управляли электросамокатами, электровелосипедами, электроколесами, гироскутерами и так далее», - сказал собеседник НСН.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал ужесточить ответственность при езде на электросамокатах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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