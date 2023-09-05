Шкуматов предложил распространить права категории М на электросамокаты

«Необходимо вводить новую категорию или же использовать уже существующую «М» для того, чтобы человек мог управлять мощным электросамокатом. Мы не говорим про детские. В то же время тогда необходимо снижать требования для категории «М». Сейчас это 18 лет. Необходимо снижать возраст до 14 лет и обучать молодых людей для того, чтобы они безопасно управляли электросамокатами, электровелосипедами, электроколесами, гироскутерами и так далее», - сказал собеседник НСН.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал ужесточить ответственность при езде на электросамокатах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

