В России пожаловались на нехватку дорожек для электросамокатов

В России крайне недостаточно велоинфраструктуры, заявила НСН глава Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН рассказала о нехватке велодорожек в России.

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«Все средства индивидуальной мобильности должны передвигаться по велоинфраструктуре. В нашей стране её крайне недостаточно. Если посмотреть на последнюю статистику, то на данный момент во всей России велоинфраструктуры порядка пяти тысяч километров, 10% которой находится в Москве», - сказала собеседница НСН.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал ужесточить ответственность при езде на электросамокатах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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