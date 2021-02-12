16.02.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Кризис гастарбайтеров: стройка и ЖКХ дорожает без мигрантов?

В России сложилась острая нехватка рабочей силы, которую ощутили почти 50% застройщиков, сообщают в «Национальном объединении строителей». Всё началось с локдауна, объявленного в апреле, когда из-за остановленных работ, многие мигранты были вынуждены уехать домой. Но сегодня, когда экономика начинает размораживаться и стройка возобновляется, въезд в Россию для иностранцев ещё закрыт и на объектах некому работать. О множестве обращений от регионов и строительных организаций, свидетельствующих об этой проблеме, сообщил СМИ заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Кроме того, от глав регионов со всей страны начали поступать жалобы о нехватке дворников, а в Калининграде даже зарплату работникам этой профессии пообещали поднять.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут, как дефицит рабочей силы гастарбайтеров скажется на стоимости недвижимости и услуг ЖКХ, и когда мигранты смогут вернуться в Россию.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников;

Первый заместитель председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



