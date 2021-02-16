Вопиющая эксплуатация. В Госдуме рассказали о проблемах оплаты труда в РФ

В России сложилась острая нехватка рабочей силы, которую ощутили почти 50% застройщиков, сообщают в «Национальном объединении строителей». Всё началось с локдауна, объявленного в апреле 2020 года, когда из-за остановленных работ многие мигранты были вынуждены уехать домой. Но сегодня, когда экономика начинает размораживаться и стройка возобновляется, въезд в Россию для иностранцев ещё закрыт и на объектах некому работать.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что проблема привлечения россиян на рабочие места, которые сейчас занимают мигранты, сталкивается с проблемой системы оплаты труда в России.

«Мы одна из немногих стран, кто сохраняет месячную заработную плату. То есть неважно как и сколько человек работал, зарплата рассчитывается из этого месячного показателя, а не реально проделанной работы или потраченного времени. С другой стороны, в России есть вопиющие примеры эксплуатации людей. Как правило, живой труд в мире обходится дороже всего. Средний факторный вес стоимости живого труда в конечной стоимости продукции составляет 50-70%. В России же доля заработной платы в конечной цене продукции колеблется в диапазоне 7-15%. Вопиюще другое соотношение!», - сказал он.

По словам депутата, без решения этой проблемы нельзя говорить о разумной демографической и миграционной политике, борьбе с бедностью и росте качества жизни людей.

Ранее глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в эфире НСН назвал причины дефицита трудовых ресурсов на стройках.

