В Госдуме оценили, сколько мигрантов заменит качественный строитель
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, сколько мигрантов на стройке может заменить специалист.
В России сложилась острая нехватка рабочей силы, которую ощутили почти 50% застройщиков, сообщают в «Национальном объединении строителей». Всё началось с локдауна, объявленного в апреле 2020 года, когда из-за остановленных работ многие мигранты были вынуждены уехать домой. Но сегодня, когда экономика начинает размораживаться и стройка возобновляется, въезд в Россию для иностранцев ещё закрыт и на объектах некому работать. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что из-за ограничений в связи с пандемией в страну не вернулись 1,5 миллиона покинувших ее строителей-гастарбайтеров.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, сколько мигрантов на стройке может заменить специалист.
«Давайте вместо неграмотных гастарбайтеров поставим на стройку профессионалов и тогда не будет потребности в 10 гастарбайтерах. там будет работать 1 высококвалифицированный специалист», - сказал депутат.
Ранее Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что проблема привлечения россиян на рабочие места, которые сейчас занимают мигранты, сталкивается с проблемой системы оплаты труда в России.
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