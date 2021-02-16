Неуправляемая миграция. В Госдуме рассказали о проблемах миграционной политики РФ

Он напомнил, что строительный бизнес в России развивается с начала 2020 годов и постоянно работал с помощью привозной рабочей силы, однако локдаун апреля-мая 2020 года привел к оттоку мигрантов из страны и теперь, по оценке вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, России не хватает порядка 4 миллионов мигрантов.

«В России есть большие проблемы с управляемостью миграционными процессами. В России квоты на мигрантов введены с 2013 года и каждый субъект определяет, сколько ему нужно завезти рабочих рук. Но это неуправляемый процесс. Нам нужно вводить систему организованного набора, которая есть во многих странах. Возникает вопрос – а какая миграционная политика нам вообще нужна? Вот в Канаде просто берут тех, кто им сейчас нужен, сантехник там получит вид на жительство быстрей, чем инженер. В Западной Европе миграционная политика строится на гуманистических принципах, там если один член семьи въехал в страну, он может привезти других членов семьи без ограничений», - сказал депутат.

По его словам, заменять мигрантов на местных жителей на рынке труда нужно и можно. «Пока же мы привлекаем неквалифицированную силу или квалифицированную, но используем ее на работах, не требующих подготовки», - отметил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН предложил приравнять права российских и иностранных работников за счет поднятия прав иностранцев до уровня российских граждан.

