Неуправляемая миграция. В Госдуме рассказали о проблемах миграционной политики РФ
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, с какими трудностями приходится сталкиваться России в связи с ее миграционной политикой.
В России сложилась острая нехватка рабочей силы, которую ощутили почти 50% застройщиков, сообщают в «Национальном объединении строителей». Всё началось с локдауна, объявленного в апреле 2020 года, когда из-за остановленных работ многие мигранты были вынуждены уехать домой. Но сегодня, когда экономика начинает размораживаться и стройка возобновляется, въезд в Россию для иностранцев ещё закрыт и на объектах некому работать.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, с какими трудностями приходится сталкиваться в России в связи с ее миграционной политикой.
Он напомнил, что строительный бизнес в России развивается с начала 2020 годов и постоянно работал с помощью привозной рабочей силы, однако локдаун апреля-мая 2020 года привел к оттоку мигрантов из страны и теперь, по оценке вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, России не хватает порядка 4 миллионов мигрантов.
«В России есть большие проблемы с управляемостью миграционными процессами. В России квоты на мигрантов введены с 2013 года и каждый субъект определяет, сколько ему нужно завезти рабочих рук. Но это неуправляемый процесс. Нам нужно вводить систему организованного набора, которая есть во многих странах. Возникает вопрос – а какая миграционная политика нам вообще нужна? Вот в Канаде просто берут тех, кто им сейчас нужен, сантехник там получит вид на жительство быстрей, чем инженер. В Западной Европе миграционная политика строится на гуманистических принципах, там если один член семьи въехал в страну, он может привезти других членов семьи без ограничений», - сказал депутат.
По его словам, заменять мигрантов на местных жителей на рынке труда нужно и можно. «Пока же мы привлекаем неквалифицированную силу или квалифицированную, но используем ее на работах, не требующих подготовки», - отметил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН предложил приравнять права российских и иностранных работников за счет поднятия прав иностранцев до уровня российских граждан.
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