Подпольные переводы. В Госдуме раскрыли тайную систему платежей для мигрантов
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН о подпольной системе платежей для мигрантов.
В России сложилась острая нехватка рабочей силы, которую ощутили почти 50% застройщиков, сообщают в «Национальном объединении строителей». Всё началось с локдауна, объявленного в апреле 2020 года, когда из-за остановленных работ многие мигранты были вынуждены уехать домой. Но сегодня, когда экономика начинает размораживаться и стройка возобновляется, въезд в Россию для иностранцев ещё закрыт и на объектах некому работать. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что из-за ограничений в связи с пандемией в страну не вернулись 1,5 миллиона покинувших ее строителей-гастарбайтеров.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН о подпольной системе платежей для мигрантов.
«Данные очень неоднозначны, общей цифры я нигде не встречал. По разным странам они различаются в диапазоне 1-2 млрд долларов. Но существует подпольная система платежей и денежных переводов. Человек в Москве отдает деньги, а его родственники где-то в Душанбе их получают, это развития и объемная система», - сказал депутат.
Ранее Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что проблема привлечения россиян на рабочие места, которые сейчас занимают мигранты, сталкивается с проблемой системы оплаты труда в России.
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