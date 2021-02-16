ОП РФ: дешевая ипотека порождает запрос на мигрантов

В России сложилась острая нехватка рабочей силы, которую ощутили почти 50% застройщиков, сообщают в «Национальном объединении строителей». Всё началось с локдауна, объявленного в апреле 2020 года, когда из-за остановленных работ многие мигранты были вынуждены уехать домой. Но сегодня, когда экономика начинает размораживаться и стройка возобновляется, въезд в Россию для иностранцев ещё закрыт и на объектах некому работать. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что из-за ограничений в связи с пандемией в страну не вернулись 1,5 миллиона покинувших ее строителей-гастарбайтеров.

Первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов на пресс-конференции НСН рассказал, что дешевая ипотека создает потребность в мигрантах.

«Дешевая ипотека увеличивает потребность в мигрантах, но главная проблема стройки – переход от долевого финансирования к проектному, когда вместо сбора денег с дольщиков с рисками получить долгострой и остаться без жилья застройщики вынуждены получать банковские кредиты на стройку. Из-за этого многие региональные застройщики уходят с рынка, так как не могут получить эти кредиты». – сказал Кирьянов.

Он добавил, что отток мигрантов из России носит ситуационный характер и связан либо с падением рубля, либо с коронавирусными ограничениями, которые были введены в стране. «Как только границы откроют - почти все вернутся, если не будет экономических флуктуаций», - уверен глава Российского союза налогоплательщиков.

Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в эфире НСН перечислил причины, по которым возникла нехватка трудовых ресурсов.

