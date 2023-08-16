17.08.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Криминальные кредиты: как мигранты-должники становятся преступниками?»

В России отмечен рост преступности среди мигрантов. Только в январе–феврале 2023 года число преступлений, совершенных мигрантами достигло 7 тысяч и выросло почти на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одной из причин СМИ называют не выплаченные микрозаймы. Микрофинансовые организации подали к мигрантам иски на общую сумму 20 миллиардов рублей. При этом по сообщениям СМИ, Россию может покинуть до трети мигрантов из-за снижения доходов в результате ослабления рубля по отношению к доллару и евро.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Останется ли Россия без мигрантов?

Сколько мигрантов находится в России нелегально?

Действительно ли выросла преступность среди мигрантов?

Из каких стран приезжают мигранты сегодня в Россию?

Кого сегодня из мигрантов могут призвать в армию?

Участники пресс-конференции:

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох ;

; Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

