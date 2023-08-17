«Их почти нет!»: Эксперт заявил, что диаспоры почти не помогают мигрантам
В России почти нет национальных диаспор, в случае необходимости за помощью к ним готовы обратиться лишь 0,8% мигрантов, сказал НСН Вадим Коженов.
Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН рассказал о том, какую помощь он оказывает мигрантам, оказавшимся должниками в результате действий мошенников.
«За одну поездку в спецприемник для временного содержания иностранных граждан в Сахарово мы спасаем от пяти до семи человек. Люди присылают по 100-500 рублей, мы собираем деньги и едем в спецприемник. В частности, на Курбан-байрам мы подключили общественные организации, организовали доставку порций самсы и оплатили несколько штрафов», — сказал Коженов.
По словам собеседника НСН, национальных диаспор в России почти не существует.
«Диаспоры — это мифическая структура. Все их любят, потому что очень удобно отчитаться: можно собрать 15 человек в тюбетейках разного фасона, посадить их за круглый стол, с трех сторон сфотографировать и написать что угодно: прошло профилактическое мероприятие, консультационное, информационное, что-то обсудили, что-то решили… Шесть раз можно отчитаться, пересадив их местами! Я могу выделить всего две с половиной диаспоры, которые реально что-то делают: две хорошие и одна «подающая надежды». Всё! Два года назад мы проводили исследование и спрашивали у мигрантов, куда бы они обратились, если бы понадобилось жилье? К помощи диаспор готовы были прибегнуть всего 0,8% опрошенных», — подытожил он.
Ранее член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир Волох объяснил разницу между вынужденными мигрантами и беженцами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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