«Переключились на мигрантов»: Новая мошенническая схема появилась в России

«Здесь механизм немножко другой. Существует крупная система денежных переводов, которая позволяет отправить деньги домой. Она также дает возможность взять небольшой кредит, на который впоследствии набегают проценты. Через какое-то время заемщику звонят мошенники, представляются службой безопасности платежной системы и просят сообщить код, чтобы сберечь свои деньги. Код сообщается — деньги уходят, мигрант становится должником, даже не зная об этом. Через пару месяцев клиенту звонят и говорят, что он просрочил платеж. Это становится массовой проблемой», — сказал Коженов.

Собеседник НСН добавил, что в этой ситуации мигрант даже не может вернуться домой.

«Допустим, в силу каких-то нарушений такой должник попадает в спецприемник для временного содержания иностранных граждан в Сахарово. Обычно человеку, который находится в спецприемнике, государство покупает за свой счет билет и отправляет его на родину. А тут человек даже не может вылететь — ему границу закрыли приставы. Нужно сначала закрыть долг, а как он его закроет, если сидит в Сахарово? Если нет родственников, которые могут оплатить долги, то это большая проблема. В этом случае мы объявляем сбор, нам присылают деньги, я еду закрывать долги, чтобы человека можно было выпустить», — отметил спикер.

По словам Коженова, сейчас совместно с системой переводов записывается серия роликов для мигрантов на тему финансовой грамотности.

В свою очередь член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир Волох посоветовал подключить к решению этой проблемы национальные диаспоры.

«Конечно, уровень правовой и финансовой грамотности среди мигрантов пониже, менталитет у них другой, тем более, мошенники порой общаются с ними на родном языке. Конечно, надо проводить разъяснительную работу. Думаю, что здесь должны подключиться и национальные диаспоры, организации, которые работают в России и знают свой контингент. Хочу поблагодарить тех, кто помогает иностранцам, попавшимся на уловки мошенников: они же не могут выехать с долгом из России, а как им получить работу, чтобы расплатиться?», — добавил эксперт.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил, что трудовые мигранты вряд ли уедут из России на фоне ослабления рубля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

