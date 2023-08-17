«Переключились на мигрантов»: Новая мошенническая схема появилась в России
Став жертвой мошенников, мигрант даже не может вылететь на родину, поскольку ему необходимо закрыть долг, а возможности для этого часто нет, сказал НСН Вадим Коженов.
Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что мошенники, ранее представлявшиеся сотрудниками службы безопасности кредитных организаций, переключились на обман мигрантов.
«Здесь механизм немножко другой. Существует крупная система денежных переводов, которая позволяет отправить деньги домой. Она также дает возможность взять небольшой кредит, на который впоследствии набегают проценты. Через какое-то время заемщику звонят мошенники, представляются службой безопасности платежной системы и просят сообщить код, чтобы сберечь свои деньги. Код сообщается — деньги уходят, мигрант становится должником, даже не зная об этом. Через пару месяцев клиенту звонят и говорят, что он просрочил платеж. Это становится массовой проблемой», — сказал Коженов.
Собеседник НСН добавил, что в этой ситуации мигрант даже не может вернуться домой.
«Допустим, в силу каких-то нарушений такой должник попадает в спецприемник для временного содержания иностранных граждан в Сахарово. Обычно человеку, который находится в спецприемнике, государство покупает за свой счет билет и отправляет его на родину. А тут человек даже не может вылететь — ему границу закрыли приставы. Нужно сначала закрыть долг, а как он его закроет, если сидит в Сахарово? Если нет родственников, которые могут оплатить долги, то это большая проблема. В этом случае мы объявляем сбор, нам присылают деньги, я еду закрывать долги, чтобы человека можно было выпустить», — отметил спикер.
По словам Коженова, сейчас совместно с системой переводов записывается серия роликов для мигрантов на тему финансовой грамотности.
В свою очередь член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир Волох посоветовал подключить к решению этой проблемы национальные диаспоры.
«Конечно, уровень правовой и финансовой грамотности среди мигрантов пониже, менталитет у них другой, тем более, мошенники порой общаются с ними на родном языке. Конечно, надо проводить разъяснительную работу. Думаю, что здесь должны подключиться и национальные диаспоры, организации, которые работают в России и знают свой контингент. Хочу поблагодарить тех, кто помогает иностранцам, попавшимся на уловки мошенников: они же не могут выехать с долгом из России, а как им получить работу, чтобы расплатиться?», — добавил эксперт.
Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил, что трудовые мигранты вряд ли уедут из России на фоне ослабления рубля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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