Рост преступности среди мигрантов объяснили обязательной дактилоскопией
На мигрантов приходится порядка 2% преступлений, цифра эта не меняется годами, сказал НСН Вадим Коженов.
Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что процент совершенных мигрантами преступлений не меняется уже много лет и колеблется в диапазоне 1,9-2,1%.
«Большой рост преступности может показать и увеличение числа совершенных преступлений, например, с 10 до 15. Вроде всего на пять преступлений больше, а прирост составляет уже 50%», — сказал Коженов.
Заявление же председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о резком росте числа тяжких и особо тяжких преступлений объясняется принятием федерального закона №274-ФЗ от 01.07.2021 года «О внесении изменений в Федеральный закон “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” и Федеральный закон “О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации”», добавил собеседник НСН.
«Этот закон обязал абсолютно всех иностранцев проходить дактилоскопию в России. Если иностранный гражданин приехал на заработки, ему дается на это 30 дней, во всех остальных случаях — 90 дней. Теперь полиция у всех спрашивает “грин-карту”. Генерал-лейтенант, начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова отмечала, что в 2022 году через эту процедуру прошли 5,6 млн иностранцев. Была проведена огромная работа. Естественно, не могли не всплыть разыскиваемые преступники, о которых никто не знал, что они иностранцы, именно они и увеличили статистику по тяжким и особо тяжким преступлениям. Поэтому мне интересно, каким будет падение преступности в 2024 году», — отметил он.
Ранее сообщалось, что пресс-службы Следственного комитета России не будут указывать национальность преступников и подозреваемых. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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