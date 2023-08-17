«Зачем им возвращаться?»: В России не ждут массового оттока мигрантов

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН критически отнесся к позиции узбекской диаспоры Москвы, полагающей, что из России может уехать до трети трудовых мигрантов, поскольку их доходы на фоне падения рубля будут сравнимы с заработками на родине.