«Зачем им возвращаться?»: В России не ждут массового оттока мигрантов

Ослабление рубля в феврале 2022 года не вызвало массового оттока мигрантов, не произойдет этого и сейчас, тем более на фоне увеличения ключевой ставки Центробанком, сказал НСН Вадим Коженов.

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН критически отнесся к позиции узбекской диаспоры Москвы, полагающей, что из России может уехать до трети трудовых мигрантов, поскольку их доходы на фоне падения рубля будут сравнимы с заработками на родине.

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«Почему это было сказано, я не понимаю. Никто никуда уезжать не собирается. У нас уже был прецедент с падением рубля в феврале 2022 года — и все сидели на своих местах. А на днях Центробанк поднял ключевую ставку до 12%, так что все стабилизируется. Да и куда они поедут в таком количестве? От 10 до 30 тысяч человек могут уехать в Турцию, на Ближний Восток. Выходцы из городов Средней Азии теоретически могут вернуться домой и зарабатывать поменьше. А люди из сел и деревень приехали не просто зарабатывать — они сейчас живут в другом мире, в другой цивилизации. Зачем им возвращаться?» — задался вопросом эксперт.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил, что мигранты настолько интегрировались в российское общество, что не будут обращать внимание на скачки курса рубля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
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