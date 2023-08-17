В России призвали уделить особое внимание раскрываемости преступлений
Ужесточение ответственности за преступления не приведет к должному эффекту, если злоумышленник будет уверен в своей безнаказанности, сказал НСН Владимир Волох.
Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир Волох в пресс-центре НСН заявил, что акцент надо делать не на количестве преступлений среди мигрантов и не на ужесточении ответственности за них, а на их раскрываемости.
«Согласно статистике, за последние 20 лет в России ежегодно совершалось порядка 2 млн преступлений. Из них лицами без гражданства и иностранными гражданами совершалось до 2%, преступлений, до 4% раскрывалось. Это относительно немного. Необходимо делать акцент не только на совершаемые мигрантами преступления, но и на принцип неотвратимости наказания за содеянное», — сказал Волох.
Собеседник НСН добавил, что злоумышленники часто уверены в собственной безнаказанности.
«Например, некое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На что рассчитывает преступник? На то, что его не поймают. Ужесточение ответственности, допустим, до 7 лет не напугает того, кто уверен в своей безнаказанности. А если человек будет знать, что преступление раскроют, он не пойдет на нарушение закона. Важно сделать основной акцент на раскрываемости преступлений. Она сейчас не очень высокая — до 2/3 от совершаемых преступлений», — отметил эксперт.
Ранее Следственный комитет России опубликовал кадры с мигрантом, которого задержали за убийство девушки в Самаре. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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