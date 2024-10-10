пресс-конференции

Крик души: С какими проблемами в России сегодня идут к психологам

Новости конференции
10 октября 14:34Психиатр Соловьева рассказала, как выявить у себя депрессию
10 октября 14:21«Одиночество и тревога»: С какими проблемами россияне чаще всего обращаются к психологу
10 октября 13:57Психиатр Соловьева: К 2050 году каждый второй человек в мире будет иметь опыт депрессии
10 октября 13:36«Выстрелит через 15 лет»: В Совфеде признали опасность квадробинга
10 октября 13:23«Избежать трагедий»: В Совфеде намерены увеличить штатную численность сотрудников ПДН

10.10.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Крик души: С какими проблемами в России сегодня идут к психологам». Она приурочена к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.

СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ: ВИДЕО

Психическое здоровье — важная составляющая благополучия и хорошего самочувствия. По данным НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского, в России около 4 млн человек страдают психическими расстройствами. Каждый седьмой человек в мире хотя бы раз в жизни болел депрессией. Это одно из самых распространенных заболеваний современности, из-за которой ежегодно происходит около 800 тысяч случаев суицидов.

По всему миру пациенты с психическими заболеваниями подвергаются дискриминации и издевательствам. Многие не получают должной помощи. Чтобы обратить внимание на данную проблему и был учрежден День психического здоровья.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Как за 2024 год изменилось психологическое состояние людей?
  • Стало ли больше психологических проблем у граждан?
  • Какие чаще стали появляться запросы к психологам?
  • Как человеку понять, что у него депрессия и как с ней бороться?
  • Как много детей и подростков сегодня нуждаются в помощи психологов и психиатров?
  • Какие меры способствуют укреплению психического здоровья населения?

Участники пресс-конференции:

  • член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов;
  • врач психиатр и Член Общественного Совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте МЗ РФ Надежда Соловьева;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости

партнеры

пресс-конференции