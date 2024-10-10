10.10.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Крик души: С какими проблемами в России сегодня идут к психологам». Она приурочена к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.

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Психическое здоровье — важная составляющая благополучия и хорошего самочувствия. По данным НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского, в России около 4 млн человек страдают психическими расстройствами. Каждый седьмой человек в мире хотя бы раз в жизни болел депрессией. Это одно из самых распространенных заболеваний современности, из-за которой ежегодно происходит около 800 тысяч случаев суицидов.

По всему миру пациенты с психическими заболеваниями подвергаются дискриминации и издевательствам. Многие не получают должной помощи. Чтобы обратить внимание на данную проблему и был учрежден День психического здоровья.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как за 2024 год изменилось психологическое состояние людей?

Стало ли больше психологических проблем у граждан?

Какие чаще стали появляться запросы к психологам?

Как человеку понять, что у него депрессия и как с ней бороться?

Как много детей и подростков сегодня нуждаются в помощи психологов и психиатров?

Какие меры способствуют укреплению психического здоровья населения?

Участники пресс-конференции:

член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов;

врач психиатр и Член Общественного Совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте МЗ РФ Надежда Соловьева;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

