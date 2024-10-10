Психиатр Соловьева: К 2050 году каждый второй человек в мире будет иметь опыт депрессии
Идет тенденция к росту психических расстройств, 2024 год это подтверждает, отметила в эфире НСН Надежда Соловьева.
Ожидается, что к 2050 году каждый второй человек в мире будет иметь опыт депрессии либо психического расстройства, заявила врач психиатр и член Общественного Совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава РФ Надежда Соловьева в пресс-центре НСН.
«Предполагается, что, в соответствии с особенностями нынешней эпохи, рост психических расстройств будет продолжаться. К 2050 году каждый второй человек в мире будет иметь хотя бы раз в жизни опыт депрессии либо психического расстройства, хотя бы пограничного», - сказала Соловьева.
Она отметила, что к росту психических расстройств приводят многие факторы постиндустриальной организации жизни.
«Психологическое состояние людей меняется в соответствии с тенденциями времени. Мы живем в эпоху постиндустриальную. Особенности постиндустриальной организации жизни, сама эпоха говорят о том, что растет цифровизация, удаленная форма работы, изменяются формы коммуникации людей, увеличивается уровень стресса, количество предложений, среди которых нужно выбирать – это касается и СМИ, и товаров потребления, и возможности коммуникации, нам доступен весь мир благодаря сети интернет. Эти особенности и много других говорят о том, что тенденция к росту психических расстройств имеется, мы это видим, 2024 год это подтверждает», - добавила собеседница НСН.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова рассказала НСН, что изменение поведения пожилых родителей должно заставить их родственников обратиться к врачу, гнев и забывчивость могут говорить о серьезных заболеваниях ментального характера, передает «Радиоточка НСН».
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