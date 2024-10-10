Психиатр Соловьева рассказала, как выявить у себя депрессию

Человек может определить у себя депрессию по разным симптомам, их легко можно узнать по шкале Бека, также можно прибегнуть к электроэнцефалограмме, рассказала врач психиатр и член Общественного Совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава РФ Надежда Соловьева в пресс-центре НСН.