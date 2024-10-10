Психиатр Соловьева рассказала, как выявить у себя депрессию

Если по шкале Бека будет выявлена проблемная зона, появится рекомендация обратиться к специалисту, отметила в эфире НСН Надежда Соловьева. 

Человек может определить у себя депрессию по разным симптомам, их легко можно узнать по шкале Бека, также можно прибегнуть к электроэнцефалограмме, рассказала врач психиатр и член Общественного Совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава РФ Надежда Соловьева в пресс-центре НСН.

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«Депрессию можно определить по разным признакам, это могут быть некоторые симптомы, которые легко узнать по самоопроснику, шкала Бека есть во всем интернете. Если есть проблемная зона, идет рекомендация обращения к специалисту. Также можно узнать так называемыми объективными способами с помощью электроэнцефалограммы, с помощью других маркеров. Если есть сомнения и вы понимаете, что что-то напоминает из вашего состояния депрессию, лучше обратиться к специалисту», - сказала Соловьева.

Ранее научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава РФ Диана Старунская рассказала, что выйти из осенней депрессии поможет физическая активность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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