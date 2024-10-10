«Избежать трагедий»: В Совфеде намерены увеличить штатную численность сотрудников ПДН
В большинстве трагических случаев среди школьников лежат конфликты среди сверстников, которые можно было бы решить, отметил в эфире НСН сенатор Айрат Гибатдинов.
Член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН заявил о подготовке предложений по увеличению штатной численности сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН).
«Мы сейчас будем готовить предложения об увеличении штатной численности сотрудников ПДН. Президент уже говорил о том, что в школах должны быть замы по воспитательной работе, оно должно быть взаимосвязано. В большинстве трагических случаев лежит или какой-то конфликт в школе среди сверстников, или еще какие-то моменты, которые можно было бы решить. Если бы ребенок высказался, ему бы подсказали, помогли, многих трагедий можно было бы избежать. Сегодня большая проблема буллинга, дети где-то замыкаются в себе», - сказал Гибатдинов.
Сенатор также отметил, что сегодня в школах наблюдается дефицит психологов.
«Один психолог в штате школ обязательно должен быть так же, как и сотрудник по воспитательной работе. Но с кадрами у нас сейчас наблюдается дефицит во всех сферах, в том числе с педагогами, врачами. Одно из решений этих проблем – это установка достойной зарплаты, чтобы люди с таким образованием шли работать по профилю. Зачастую выходит так, что отучились на педагога, а идут работать в рестораны», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко рассказала НСН, что если ребенка травят в школе, то для его психики необходимы добрые отношения дома, чтобы он чувствовал себя в безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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