«Выстрелит через 15 лет»: В Совфеде признали опасность квадробинга
Ненормально, когда ребенка кормят собачьим кормом, однако некоторые политики слишком сильно раскрутили эту тему, отметил в эфире НСН сенатор Айрат Гибатдинов.
Квадробинг влияет на психику детей, негативные последствия могут проявиться у них через 10-15 лет, заявил член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН.
«Пока ребенок всего до конца не понимает, а родитель ведет его на поводке и говорит, что это нормально, конечно у него психика будет ломаться. Оно может внутри где-то остаться и выстрелить через 10-15 лет. Как оно будет, непонятно. В любом случае, это движение влияет на психику. Ненормально, когда собачьим кормом кормят ребенка. Но, к большому сожалению, некоторые политики настолько это раскрутили, что только оживили интерес к этому движению», – сказал Гибатдинов.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что квадроберы – это целое движение, которое является спланированной акцией против России и других стран, передает «Радиоточка НСН».
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