«Выстрелит через 15 лет»: В Совфеде признали опасность квадробинга

Российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету и два беспилотника в Курской областью Сийярто: Сохранение энергопартнерства с Москвой остаётся в интересах Будапешта Очередная попытка эвакуировать тела погибших в Непале российских альпинистов не удалась Россияне стали чаще оплачивать товары при помощи сервиса - «покупай сейчас, плати потом» Рафаэль Надаль объявил о завершении спортивной карьеры