22.10.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Кредитная пандемия: Как россияне вернут рекордные долги?»

Из-за пандемии коронавируса число просроченных более чем на 90 дней кредитов растёт в России. На протяжении уже девяти месяцев число кредитов выросло вплоть до 500 тысяч. Такие данные показали исследования бюро кредитных историй и «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), также отразив рекордное количество просроченных долгов за всю историю наблюдения. Так, согласно исследованию, к концу года в просрочке будет находиться 13,5 миллиона кредитов и займов, то есть каждая шестая ссуда. При этом лидерами по количеству просроченных долгов являются Москва, Подмосковье и Краснодарский край.

Сколько людей сегодня погрязли в долгах?

Как россияне будут возвращать просроченные кредиты в условиях кризиса, связанного с коронавирусом?

Что может помочь улучшить качество кредитного портфеля в финансовой системе РФ?

Как в пандемию работают коллекторы?

Чем грозит российской экономике дальнейшее увеличение долговой нагрузки россиян?

Когда ослабнет влияние пандемии коронавируса на экономику России и отдельных её граждан?

Участники пресс-конференции:

Директор СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Борис Воронин;

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева;

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8