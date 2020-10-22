Жуковский: экономика России не растет последние 12 лет
На этом фоне кредитная нагрузка населения выросла за то же время в 7 раз, рассказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в ходе пресс-конференции НСН «Кредитная пандемия: Как россияне вернут рекордные долги?»
Экономика России не растет последние 12 лет, рассказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.
«С 2008 года экономика России не растет, 12 лет экономика не растет от слова «совсем».
Такого не было в истории России с 1990-х годов, с дефолта 1998 года, когда было обрушение экономической активности. То есть на этом фоне долги россиян с 2008 года выросли с 3,5 до 20,6 трлн рублей, почти в 7 раз, удивляется экономист.
Он напомнил, что в техническую рецессию экономика ушла еще в 2013 году, задолго до Украины, Ливии и Сирии. «Это дефолт экономики трубы, затопление нефтегазового «Титаника», - сказал Жуковский.
В этой связи он раскритиковал макроэкономическую политику правительства, нацеленную на рост фискальной нагрузки и отказ от индексации соцвыплат.
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