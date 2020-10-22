Число просроченных кредитов в России за год выросло на 12,5%
Между тем, в прошлом году просрочка снижалась, напомнила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева в ходе пресс-конференции НСН «Кредитная пандемия: Как россияне вернут рекордные долги?»
Число просроченных кредитов в России за год выросло на 12,5% - до 12,6 млн кредитов, рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.
Она отметила, что в прошлом году наблюдалось снижение просроченной задолженности. По ее словам, в проблемной ситуации заемщику можно и нужно договариваться с банком о реструктуризации.
Также можно обратиться к институту персонального банкротства, в том числе внесудебного банкротства, отметила Лазарева.
У человека должны быть правовые механизмы решения долговой проблемы. «Не получилось судебное банкротсво – должно реализоваться внесудебное», - считает Лазарева.
Она отметила, что рынок нелегального кредитования не должен становится мнимой волшебной палочкой, так как он только усиливает проблемы и люди вообще лишаются имущества.
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