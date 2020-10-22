Названо число просрочивших выплаты по кредитам россиян

Россиян, которые просрочили выплаты по кредитам, насчитывается порядка 10 миллионов человек, рассказал в ходе пресс-конференции НСН директор СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Борис Воронин.

«Должников, имеющих просроченные долги в России – порядка 10 миллионов человек», - сказал он.

Он отметил, что пророченных кредитов больше, так как зачастую должник имеет не один кредит. При этом рост кредитной просрочки с марта-апреля, когда начались коронавирусные ограничения в России, нельзя назвать катастрофическим, добавил эксперт.

«Ждать краха банковской системы не стоит», - отметил он и пояснил, что это связано с падением доходов населения. Ситуация улучшится, когда эти доходы вырастут.

При этом степень закредитованности населения связана с уровнем доходов – чем ниже доходы, тем больше кредитов относительно их уровня доходов. Пандемия ухудшила положение всех групп населения, но люди с маленькими доходами оказались в самом тяжелом положении, заключил эксперт.

