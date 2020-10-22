За три года долги россиян перед банками почти удвоились - до 21 трлн руб
Эта ситуация является кредитным пузырем, рассказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в ходе пресс-конференции НСН «Кредитная пандемия: Как россияне вернут рекордные долги?»
Долги россиян перед банками за три года почти удвоились - до 21 трлн руб, рассказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.
«За последние три года с 2017 по 2020 год долги россиян перед банками, по официальным данным Центробанка выросли с 11,5 до 20,6 трлн рублей, рост более чем на 87%. При это с 2014 года у нас падают реальные располагаемые доходы населения. Семь лет подряд у нас россияне живут все хуже и хуже», - рассказал экономист и назвал ситуацию с банковскими кредитами населению кредитным пузырем.
По его словам, в 2019 году реальные располагаемые доходы населения, очищенные от обязательных платежей и выплат по кредитам, в годовом выражении упали на 8%, в 2020 году прогнозируется падение на 5-6%.
«Это очень страшная ситуация на фоне падения доходов населения, уровня жизни, роста числа живущих за чертой бедности», - сказал он и добавил, что на прожиточный минимум в 12,5 тысячи рублей «выжить в принципе невозможно».
Он напомнил, за чертой бедности и живет 20 млн человек, а половина россиян имеет душевые доходы ниже 25 тысяч рублей. «По европейским меркам эти 300 евро – это даже не бедность, это нищета», - сказал экономист.
Жуковский посетовал, что именно эти люди берут основную часть необеспеченных потребительских кредитов.
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