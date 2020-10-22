«Мы живем в очередном кризисе». Эксперт рассказал о банковских долгах населения

Реструктуризация и банкротство, а также скидки от кредиторов – основные пути выхода для заемщика из ситуации с проблемными банковскими кредитами, рассказал директор СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Борис Воронин в ходе пресс-конференции НСН «Кредитная пандемия: Как россияне вернут рекордные долги?»

«Если доходы населения будут расти, если экономика будет расти, то все это будет спокойно выплачиваться, если не будет расти - размер просрочки будет расти. Для этого существуют различного рода выходы – реструктуризация, банкротство, в том числе упрощенное, которое недавно появилось, какие-то скидки и прощения от кредиторов и подключение к работе профессиональных коллекторских организаций», - рассказал он.

Ситуация управляемая, просто мы живем в очередном кризисе, резюмировал Воронин.

