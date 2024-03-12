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Креативный туризм: Куда поедут россияне этой весной?

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Начало конференции

15:30

14 марта 2024

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

14.03.2024 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Креативный туризм: Куда поедут россияне этой весной?»

По данным за февраль, Россия стала лидером по числу побывавших в Шри-Ланке туристов. Островное государство с целью отдыха посетили более 30 тысяч россиян, что составило 15% от общего количества иностранных туристов.

Этой весной туроператоры зафиксировали резкий рост ранних бронирований летних туров и увеличение продаж до 50% год к году. Данные систем бронирования говорят о кратной динамике. Эксперты объясняют это опасениями россиян из-за возможного роста цен на поездки за границу и инфляционным давлением внутри страны.

Участники пресс-конференции:

  • Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;
  • Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов;
  • Генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Какие направления чаще всего бронируют туристы за рубежом?
  • Куда в командировки едут россияне?
  • Что нового в этом сезоне ожидать российским туристам?
  • Какой средний чек на поездку сегодня?
  • Как изменятся правила въезда в страны Евросоюза во второй половине 2024 года?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости / Александр Юрьев

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