14.03.2024 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Креативный туризм: Куда поедут россияне этой весной?»
По данным за февраль, Россия стала лидером по числу побывавших в Шри-Ланке туристов. Островное государство с целью отдыха посетили более 30 тысяч россиян, что составило 15% от общего количества иностранных туристов.
Этой весной туроператоры зафиксировали резкий рост ранних бронирований летних туров и увеличение продаж до 50% год к году. Данные систем бронирования говорят о кратной динамике. Эксперты объясняют это опасениями россиян из-за возможного роста цен на поездки за границу и инфляционным давлением внутри страны.
Участники пресс-конференции:
- Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;
- Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов;
- Генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Какие направления чаще всего бронируют туристы за рубежом?
- Куда в командировки едут россияне?
- Что нового в этом сезоне ожидать российским туристам?
- Какой средний чек на поездку сегодня?
- Как изменятся правила въезда в страны Евросоюза во второй половине 2024 года?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:
https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8