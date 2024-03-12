14.03.2024 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Креативный туризм: Куда поедут россияне этой весной?»

По данным за февраль, Россия стала лидером по числу побывавших в Шри-Ланке туристов. Островное государство с целью отдыха посетили более 30 тысяч россиян, что составило 15% от общего количества иностранных туристов.

Этой весной туроператоры зафиксировали резкий рост ранних бронирований летних туров и увеличение продаж до 50% год к году. Данные систем бронирования говорят о кратной динамике. Эксперты объясняют это опасениями россиян из-за возможного роста цен на поездки за границу и инфляционным давлением внутри страны.

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;

Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов;

Генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие направления чаще всего бронируют туристы за рубежом?

Куда в командировки едут россияне?

Что нового в этом сезоне ожидать российским туристам?

Какой средний чек на поездку сегодня?

Как изменятся правила въезда в страны Евросоюза во второй половине 2024 года?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



