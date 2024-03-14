«ОАЭ, Таиланд и Венесуэла»: Куда отправятся россияне этой весной

Для весеннего отдыха россияне выбирают Эмираты, Таиланд и Венесуэлу, эти страны «обгоняют» Египет и Турцию, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«У нас на первом месте весной Эмираты, на втором – Таиланд, а третье место в этом году заняла Венесуэла, такое относительно новое направление. Куба очень неплохо продавалась. Что касается Египта, он у нас в этом году на четвертом месте. Не все авиаперевозчики в этом году летают в Египет. Есть дефицит перевозки. В пятерку вошла и Турция, это такая круглогодичная история. Еще отметим отдельно Китай, он выстрелил. «Аэрофлот» даже добавил новые рейсы. Еще хочется отметить Мальдивы, Маврикий и Сейшелы», - рассказал он.

Этой весной туроператоры зафиксировали резкий рост ранних бронирований летних туров и увеличение продаж до 50% год к году. Данные систем бронирования говорят о кратной динамике. Эксперты объясняют это опасениями россиян из-за возможного роста цен на поездки за границу и инфляционным давлением внутри страны.

