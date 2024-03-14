«Дороже в два раза»: Россиянам дали советы по оформлению европейских виз
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что для оформления визы в Европу сегодня лучше обращаться к туристическим агентам.
Европейские визы стали дороже для россиян в два раза, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«Для оформления визы в Европу сегодня лучше обращаться к туристическим агентам, в консульствах сейчас сложнее записаться самим. У нас буквально на следующую неделю недавно записали клиентов. Специалисты отслеживают постоянно записи. Надо отметить, что визы дают, заявления политиков резко отличаются от реальности. Многие консульства готовы и с радостью выдают визы, просто чаще это занимает чуть больше времени. Цены увеличились в два раза, но визы дают, отказы на том же уровне, как раньше», - отметил он.
Деловые путешественники из России чаще всего сегодня летают в Китай, Германию и Испанию, заявил ранее генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru