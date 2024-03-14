«Реже, но дольше»: Длинные туристические поездки стали новым трендом среди россиян
Дмитрий Арутюнов в эфире НСН рассказал, что популярными становятся даже «туры» на несколько месяцев.
Длинные туристические поездки стали новым трендом среди россиян, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«Есть небольшой нарост цен, критического повышения нет. Последние месяцы были более стабильными, так как все зависит от курса доллара. Люди сегодня уменьшили количество поездок в два-три раза за год, но при этом увеличили срок. Если раньше они выезжали на семь-девять ночей, сейчас мы видим 11-13 ночей в среднем. Показательными были выходные 23 февраля и 8 марта. Там удобно расположились выходные дни, люди поехали на более долгий срок куда-то. Длинные поездки становятся трендом. Еще один тренд – эскейперы, которые бронируют на несколько месяцев путешествия. Люди проводят два-три месяца в том же Таиланде», - отметил он.
Для весеннего отдыха россияне выбирают Эмираты, Таиланд и Венесуэлу, эти страны «обгоняют» Египет и Турцию, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что к работе по нацпроектам надо приступать немедленно
- Латвия депортирует в Россию 800 неграждан
- Минобороны РФ: Более 13 тысяч наемников прибыли на Украину с начала СВО
- СМИ: Фигуристке Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе
- Мужчина столкнул бывшую возлюбленную под поезд в московском метро
- Жилин и Чайковская выпустили джазовый альбом «Мой город»
- Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
- SpaceX получила разрешение на третий испытательный полет Starship
- «Тинькофф» намерен объединиться с Росбанком
- В Роскачестве рассказали, какие продукты следует выбирать для выпечки блинов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru