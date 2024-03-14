«Реже, но дольше»: Длинные туристические поездки стали новым трендом среди россиян

Длинные туристические поездки стали новым трендом среди россиян, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«Есть небольшой нарост цен, критического повышения нет. Последние месяцы были более стабильными, так как все зависит от курса доллара. Люди сегодня уменьшили количество поездок в два-три раза за год, но при этом увеличили срок. Если раньше они выезжали на семь-девять ночей, сейчас мы видим 11-13 ночей в среднем. Показательными были выходные 23 февраля и 8 марта. Там удобно расположились выходные дни, люди поехали на более долгий срок куда-то. Длинные поездки становятся трендом. Еще один тренд – эскейперы, которые бронируют на несколько месяцев путешествия. Люди проводят два-три месяца в том же Таиланде», - отметил он.

Для весеннего отдыха россияне выбирают Эмираты, Таиланд и Венесуэлу, эти страны «обгоняют» Египет и Турцию, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

