Гендиректор TEZ TOUR рассказал, как сэкономить на майских путешествиях

Вылет на вторые майские праздники будет выгоднее, чем путешествие в конце апреля-начале мая, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«Майские праздники большие, можно вылететь 30 апреля, а можно 5 мая, разница в цене будет», - отметил он.

С ним согласился генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов, который также посоветовал вернуться после 9 мая, чтобы сэкономить.

«Я очень рекомендую вылететь не 30 числа, а 5 мая, когда основная волна уже улетела. Вы получите билеты сильно дешевле также, если вернетесь уже после 9 мая, если работа позволяет», - сказал он в пресс-центре НСН.

Для весеннего отдыха россияне выбирают Эмираты, Таиланд и Венесуэлу, эти страны «обгоняют» Египет и Турцию, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

