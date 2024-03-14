Гендиректор TEZ TOUR рассказал, как сэкономить на майских путешествиях
Воскан Арзуманов в эфире НСН отметил, что вылет на «вторые» майские будет дешевле.
Вылет на вторые майские праздники будет выгоднее, чем путешествие в конце апреля-начале мая, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.
«Майские праздники большие, можно вылететь 30 апреля, а можно 5 мая, разница в цене будет», - отметил он.
С ним согласился генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов, который также посоветовал вернуться после 9 мая, чтобы сэкономить.
«Я очень рекомендую вылететь не 30 числа, а 5 мая, когда основная волна уже улетела. Вы получите билеты сильно дешевле также, если вернетесь уже после 9 мая, если работа позволяет», - сказал он в пресс-центре НСН.
Для весеннего отдыха россияне выбирают Эмираты, Таиланд и Венесуэлу, эти страны «обгоняют» Египет и Турцию, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.
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