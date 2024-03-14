«Через Казахстан»: Деловые туристы чаще всего летают в Китай и Германию

Деловые путешественники из России чаще всего сегодня летают в Китай, Германию и Испанию, заявил генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в пресс-центре НСН.

«У нас весной по поездкам лидируют страны СНГ – с большим отрывом Казахстан. Казахстан используется как хаб для пересадочных перелетов в другие страны. Деловые путешественники отправляются на Ближний Восток, в Китай, Эмираты. При этом деловая активность присутствует в адрес европейских государств. Лидируют Германия и Испания. Направление делового туризма смещается в сторону Китая, фокус смещается по очевидным причинам», - рассказал он.

Для весеннего отдыха россияне выбирают Эмираты, Таиланд и Венесуэлу, эти страны «обгоняют» Египет и Турцию, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

