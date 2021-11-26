29.11.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ковид ударил по ценам. Как изменятся цены в ресторанах»

В 2022 году в России ожидается повышение цен в ресторанах на позиции меню до 15%. Рестораторы объясняют свое заявление серьезным увеличением цен на продукты и логистику. По сообщениям СМИ стало известно, что осьминог уже подорожал втрое из-за чего сеть «Мясо и рыба» приняла решение отказаться от этой позиции в меню, «Шоколадница» с целью оптимизации расходов перестала использовать в своих блюдах семгу. Какие новые трансформации ожидают ресторанную отрасль? Не потеряет ли ресторанный бизнес часть аудитории в связи с повышением цен? Почему рестораторы вынуждены идти на повышение цен? Это и многое другое обсудят участники пресс-конференции.

Участники пресс-конференции:

Сергей Миронов – вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров России, Президент Союза управляющих ресторанами России, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса г. Москвы, сопредседатель Экспертного Совета при корпорации МСП, член Совета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП);

вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров России, Президент Союза управляющих ресторанами России, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса г. Москвы, сопредседатель Экспертного Совета при корпорации МСП, член Совета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП); Павел Шапкин – председатель Национального союза защиты прав потребителей.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



