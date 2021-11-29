Ресторатор назвал преимущества франшиз в пандемию

Пандемия подчеркнула дополнительные плюсы франшизы в ресторанном бизнесе, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в пресс-центре НСН.

«Один из хороших трендов – это развитие франшизы, это логичный тренд. Когда ты открываешь новый ресторан, ты очень сильно рискуешь – 9 из 10 ресторанов закрываются, это неизбежно. В то время как франшиза все-таки имеет четкие технологии, ее можно посчитать. Когда покупаешь франшизу, можешь понимать, что будет завтра с твоим рестораном. Здесь минус творчества, но плюс бизнес, потому что можно сделать некий расчет. Конечно, когда ресторан работает по франшизе, из-за того, что все процессы упорядочены, работа с поставщиками налажена, не надо изобретать велосипед, ты берешь готовую модель и идешь по ней», - отметил Миронов.

Из-за роста цен в ресторанах количество посетителей в 2022 году может сократиться на 5-10%. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

