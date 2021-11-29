Союз защиты прав потребителей призвал ограничить наценку на продукты до 30%
Павел Шапкин подчеркнул, что на сегодняшний день наценка торговых сетей доходит до 300%.
Торговые сети должны быть ограничены в наценках на продовольственные товары, заявил в пресс-центре НСН председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
«У нас еще есть проблема – отсутствие разумных ограничений торговых наценок, то есть, у нас сети торговые сейчас правят балл, они определяют цены для конечного потребителя. Торговые наценки зачастую превышают 100%, а иногда доходят до 300, пример – сливочное масло. Это возмутительная практика, так в Европе не бывает, например. Там нормальная наценка – 15-20%. Мы считаем, что нужно ограничить наценку 30%, именно на законодательном уровне», - объяснил Шапкин.
Ранее он рассказал в пресс-центре НСН, что при дальнейшем росте потребительских цен россияне могут вернуться к форме торговых кооперативов.
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