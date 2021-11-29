Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы заявил о дефиците мяса и рыбы в России

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в пресс-центре НСН рассказал о причинах роста цен на мясо и рыбу в столичных ресторанах.

«В первую очередь идет повышение цен на продукты, которые пропали. Допустим, пропал осьминог. Цена поднялась в два раза, рестораны большинство просто выводят его из меню. Весь импорт подорожал – овощи и фрукты. Неожиданно поползла цена на мясо, на мраморное мясо, это все-таки стейки, с этим тоже проблемы. Причина абсолютно понятна – Австралия и Америка у нас закрыты, антисанкции, из Уругвая и Аргентины поставки приостановлены Роспотребнадзором, потому что в их мясе там что-то нашли. Остался только российский производитель мяса, а у российского производителя открылось второе дыхание, они поставляют мраморку в Китай, внутри рынка мяса не хватает, падает ее качество. Другая ситуация с рыбой, тоже никто не хочет этим заниматься. Вся рыба уходит в Азию: ВТО, цены одни и те же, пошлин нет, зачем заниматься логистикой через всю Россию, ее легче продать на кораблике в Японию и Китай, она и уезжает», - рассказал Миронов.

Ранее Миронов в пресс-центре НСН рассказал о преимуществах франшизы, назвав ее основным позитивным трендом ресторанного бизнеса на ближайшее время.

