Ресторатор Миронов призвал сделать воду бесплатной во всех заведениях

Вода должна быть бесплатной для всех посетителей ресторанов, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в пресс-центре НСН.

«Если бы мы могли это сделать на законодательном уровне, это было бы правильно, потому что человеку может быть просто нужен стакан воды запить таблетку, и вода должна быть бесплатной. Простая вода, которая из-под фильтра, должна быть однозначно бесплатной», - отметил Миронов.

Ранее он в пресс-центре НСН рассказал о причинах роста цен на мясо и рыбу в столичных ресторанах. По его словам, отечественному производителю выгоднее поставлять мясную и рыбную продукцию в Китай или Японию из-за высоких логистических издержек внутри страны.

