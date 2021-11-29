Ресторатор Миронов призвал сделать воду бесплатной во всех заведениях
По его словам, подобную инициативу можно закрепить на законодательном уровне.
Вода должна быть бесплатной для всех посетителей ресторанов, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в пресс-центре НСН.
«Если бы мы могли это сделать на законодательном уровне, это было бы правильно, потому что человеку может быть просто нужен стакан воды запить таблетку, и вода должна быть бесплатной. Простая вода, которая из-под фильтра, должна быть однозначно бесплатной», - отметил Миронов.
Ранее он в пресс-центре НСН рассказал о причинах роста цен на мясо и рыбу в столичных ресторанах. По его словам, отечественному производителю выгоднее поставлять мясную и рыбную продукцию в Китай или Японию из-за высоких логистических издержек внутри страны.
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