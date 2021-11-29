Глава Союза защиты потребителей предрек возвращение кооперативов
Павел Шапкин отметил, что хорошо забытая форма торговли может возникнуть в обществе стихийно из-за роста цен на продукты.
При дальнейшем росте потребительских цен россияне могут вернуться к форме кооперативов, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
«Если ситуация с ростом потребительских цен будет продолжаться, нас ждут какие-то новые формы торговли или хорошо забытые старые – создание стихийной потребительской кооперации. Когда двор будет собираться, закупать несколько мешков крупы, заказывать это непосредственно у производителя. Таким образом будут люди выживать, такое уже было, мы это проходили в начале 90-х. К сожалению, мы можем к этому вернуться», - отметил Шапкин.
Нужно запасать продукты впрок и готовится к ухудшению ситуации с ценами, заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.
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