Ковид сменяет гепатит: новый вирус гепатита уже в России?»

19.05.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН Геннадия Онищенко на тему: «Ковид сменяет гепатит: новый вирус уже в России?»

По сообщениям СМИ, в разных уголках мира начали фиксировать вспышки гепатита неизвестного происхождения. Так, в Европе выявили 95 случаев странного гепатита среди детей. В Индонезии известен 21 случай заражения острым гепатитом. Сообщается также о появлении этого заболевания в Великобритании, а в США эпидемиологи проводят тщательное расследование более 100 случаев появления загадочной болезни у детей; в том числе пяти случаев смерти. Врачи полагают, что в Канаде также появились случаи вспышки, поразившей детей в 20 странах. Образцы новой болезни уже могли появиться в России, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Пахомов.

В ходе брифинга будут затронуты следующие вопросы:

Откуда появляются новые «штаммы» гепатита?

Почему гепатит поражает в первую очередь детей?

Какие последствия болезни могут проявиться у детей и через сколько?

Кто наиболее подвержен заболеваемостью гепатита?

Возможна ли эпидемия гепатита?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



