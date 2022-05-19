«COVID-19 не закончился!»: Эпидемиолог заявил о рекордном росте заболевших в мире
Серьезная обстановка с коронавирусом отмечается в Китае, на Тайване и в Южной Корее, заявил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
За последние сутки коронавирусом заболели более 700 тысяч человек в мире, таких цифр не было даже на самом пике пандемии, заявил Заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Вот говорят – коронавирус закончился. Ничего не закончилось! За последние сутки больше 719 тысяч заболевших в мире! Умерло за сутки 2,4 тысячи человек. За предыдущие сутки в мире заболело вообще 2,7 миллиона человек! Таких цифр мы не наблюдали на самом пике, такого не было никогда. «Горит» Китай, официально у них 220 тысяч заболевших. В том числе достаточно серьезная обстановка на Тайване, неблагоприятная обстановка в Южной Корее... И, конечно, неизвестная «лихорадка» в Северной Корее, хотя это очень закрытая страна», - сказал Онищенко.
По его словам, в Северной Корее сейчас также много заболевших коронавирусом, но власти не хотят это признавать.
«Скорее всего, занос случился из Южной Кореи. В КНДР изначально отказались от прививок, и там по-прежнему продолжают упорствовать, не принимая никакой помощи, хотя им и ВОЗ предлагала, и Сеул мог бы помочь… У них 350 тысяч больных, из которых, они говорят, 18 тысяч болеют ковидом. Поскольку у них нет диагностики, значит, они ставят клинические диагнозы… Пусть так, но у них нет основания продолжать настаивать, что это «неизвестная лихорадка»!» - резюмировал Онищенко.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте числа заражений коронавирусом в 50 странах мира.
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