«Это профанация!»: Онищенко раскритиковал организацию детского отдыха в России

«В этом году ограничения на отпускной сезон мы снимаем. И у нас более 37 тысяч заявок на открытие детских лагерей. Погода, правда, нас подводит… Всего подали заявки на получение разрешений от санэпиднадзора – 84,5%, то есть 32,6 тысячи лагерей. А получили разрешения – только 29 тысяч. И что, все будем делать в последнюю ночь?», - сказал Онищенко. А сегодня нам нужно охватить максимально количество детей, но не ценой потери безопасности, а с нормальной подготовкой. И основной груз ответственности лежит на регионах. И что я слышу: зачем нам 21 день оздоравливать ребенка, давайте за 12 дней? Не оздоровите вы ребенка, это профанация, на которую идут многие регионы! Это всегда запрещалось. Есть физиологическая норма: за 12 дней эффекта не будет», - сказал Онищенко.

По его словам, во многих российских палаточных детских лагерях абсолютно не соблюдают технику безопасности.

«Да, мы потеряли многие стационарные лагеря в 1990-е годы. Сейчас разрешили палаточные лагеря… Так сейчас говорят, зачем настил делать, пусть на земле. Не хотят делать пожарные разрывы, ставят палатки вплотную… А ведь совсем недавно на Дальнем Востоке дети ночью включили электрообогреватель в палатке и заживо сгорели! Или трагедия на Сямозере. Каждая норма оплачена здоровьем и жизнями! Все это надо учитывать и быть ответственными», резюмировал Онищенко.

Ранее правительство России включило палаточные лагеря в программу детского туристического кешбэка. Так, в стране официально насчитывается около 250 палаточных лагерей.

