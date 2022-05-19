«Заразите детей!»: Онищенко посоветовал не ездить за границу из-за нового гепатита
Необходимо ограничить поездки и следить за состоянием своего здоровья, заявил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Россиянам не следует в ближайшее время летать в те 11 стран, где был обнаружен новый гепатит, в свою очередь медицинским структурам нужно насторожиться, заявил Заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Что касается взрослых, особенно у которых есть дети: это прежде всего респираторное заболевание. Так что надо внимательно смотреть на симптомы – может быть воспаление кишечника, конъюнктивит – воспаление конъюнктивы глаза… Циститы – болезни мочеиспускания у детей – на это тоже надо обращать внимание. И я бы рекомендовал россиянам не летать в те 11 стран, где выявлен новый гепатит. И не только туда, потому что эти страны диагностировали новый гепатит только потому, что у них есть соответствующий инструментарий. Оставайтесь в России! Взрослые могут спокойно заразить детей», - сказал Онищенко.
Также он порекомендовал российским медицинским структурам тщательно следить за пациентами, которые обращаются с симптомами гепатита.
«Первое, что я рекомендую: настороженность медицинских структур. Они должны при появлении любого пожелтения, гепатита, тщательно исследовать сыворотки крови, а лучше кровь, а также мочу, стул, биопсию печени», - резюмировал Онищенко.
Ранее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщал, что приблизительно 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах Евросоюза.
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