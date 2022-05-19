«Не от ковида и прививок»: Онищенко назвал основную гипотезу появления нового гепатита

«У 74 заболевших был обнаружен аденовирус – вирус, который передается, как ковид, при вдыхании. И эта версия одна из доминирующих. Что с этим аденовирусом произошло, пока непонятно. Были зафиксированы и случаи коинфекции – одновременно с аденовирусом был коронавирус. Это могла быть случайность, мог быть и третий вирус, который вызвал заболевание, потому что аденовирусы и коронавирусы гепатит обычно не вызывают – и это вторая гипотеза. Сейчас доминирующей является гипотеза, что это аденовирус. Версия, что этот гепатит возник из-за прививок от ковида, отметается – потому что детей в целом от него не прививают», - сказал Онищенко.

Он отметил, что информация о вспышке нового гепатита появилась примерно месяц назад. По словам Онищенко, случаи заражения регистрировали у детей в возрасте до 16 лет.

«Новости о том, что появилась вспышка острого гепатита неизвестного происхождения, вышли 15 апреля. Сначала они появились в Великобритании. И сообщения продолжают поступать… 21 апреля было 11 стран европейского региона и в США. Это все высокоразвитые страны. Случаи заражения регистрировали у детей в возрасте от месяца до 16 лет. Какова тяжесть заболевания? 17 детям приходилось проводить пересадку печени… Симптомы – желтуха, ей предшествовали рвота, диарея. Есть вирусы гепатита A, B, C, D, E, но их в описанных случаях не диагностировали. Доминирующая гипотеза в возбудителях? Мы ожидали новую форму гепатита, понимая, что пятью вирусами гепатит не ограничится», - резюмировал Онищенко.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вынужденная изоляция России может оказаться полезной на фоне распространения в Европе неизвестного гепатита.

