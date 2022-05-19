«Мощный очаг болезней»: Онищенко предупредил о риске опасных мутаций в КНДР
Если появится серьезная мутация, то неизвестно, как она поведет себя дальше, заявил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
В Северной Корее на сегодняшний день идет мощная волна заболеваемости коронавирусом, есть риск появления там новых штаммов и мутаций, заявил Заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Нашим гражданам не нужно забывать, что нам нужно и вакцинироваться, и ревакцинироваться. Для тех, у кого истек срок вакцинации, ее никто не отменял! Потому что такой мощный очаг заболеваемости в Азии. Нас во многом спасает, что Китай жестко держит закрытые границы, не впуская и не выпуская людей без двухнедельного карантина. И когда идет интенсивный эпидемический процесс, то там может появиться новый штамм, особенно в популяции, которая не привита и не болела – в Северной Корее. Поэтому не исключена опасность появления серьезной мутации, которая неизвестно, в какую сторону пойдет – большей контагиозности или вирулентности», - сказал Онищенко.
Ранее в Северной Корее выявили 269 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.
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