18.06.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кому на Руси жить плохо: Чиновники решили отделить «ленивых» от «истинно бедных»

В рамках реализации проекта по снижению числа малоимущих, представители региональных властей пришли к выводу, что бедные граждане имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. В некоторых регионах, чиновники даже выделили таких граждан в группу «ленивых» бедных, так как они, имея дополнительное имущество, якобы не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния. При этом предлагается направить освободившиеся средства «истинно» нуждающимся людям. На сегодняшний день, по данным приведённым премьер-министром России, за чертой бедности живёт почти 19 миллионов россиян.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, кого в России действительно следует считать бедным, и что следует предпринять для решения проблем малоимущих людей.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников;

Член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров;

Руководитель Центра экономических стратегий института Нового общества Дмитрий Заворотный;

Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров;

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

