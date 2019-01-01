«Обнулить налоги!» Сенатор предложил способ борьбы с бедностью

Одним из механизмов решения проблемы бедности в России может стать отмена налогов для людей с низкими доходами. Об этом на пресс-конференции НСН «Кому на Руси жить плохо: Чиновники решили отделить «ленивых» от «истинно бедных» заявил глава Центра экономических стратегий института Нового общества Дмитрий Заворотный.

«Доход 40-50 тысяч рублей не должен облагаться никакими налогами. Почему бы бедное население не освободить от уплаты НДФЛ? Нужно освободить от налога на имущество тех, у кого единственное жилье. Те, у кого есть, огороды еще платят налог на землю. А потом мы слышим в регионах: давайте тех, у кого на этих огородах растут три кабачка, лишим господдержки!». – сказал он.

Предложение экономиста поддержал первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

«Брать налоги с бедных – совершенно бессмысленно. Если мы берем налоги с прожиточного минимума, то мы делаем его еще меньше. Облагать налогами людей с доходами ниже средней зарплаты – которая тоже у нас занижена – не нужно. Нужно вводить прогрессивную шкалу налога. Я не понимаю, почему мы поддерживаем не граждан России, а граждан Мальты, Израиля. Почему я как гражданин России должен поддерживать Абрамовича или Дерипаску? Наша страна приватизирована нашими, местными жуликами. А народ - это то стадо овец, которое стригут, хотя шерсти уже не осталось», - посетовал сенатор.

На сегодняшний день, по данным премьер-министра России, за чертой бедности живет почти 19 миллионов россиян.

