Социолог: «Мнимые» бедные в регионах готовы поднимать чиновников на вилы

Предложение региональных чиновников лишить «мнимых» бедных господдержки может привести к социальному взрыву. С таким предостережением на пресс-конференции НСН «Кому на Руси жить плохо: Чиновники решили отделить «ленивых» от «истинно бедных» выступил глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров.

«В Бурятии, например, нет рынка труда, там сплошная нищета. И если у тебя есть квадратные метры, ты их никому не сдашь и не продашь, потому что там уровень жизни совершенно катастрофический. То же самое можно про огороды сказать. Почему то никто из наших горе чиновников не объяснил, каким образом морковкой можно платить за ЖКХ или картошкой оплатить полис страхования. Мы скатываемся не просто в средневековье, не просто в феодализм, а в такое состояние, когда человеку нечего будет терять, кроме своих цепей. Когда человеку нечего терять, он не просто становится злобным, он может в определенный момент взять чиновника на вилы. Я ни к чему не призываю, я за гражданский мир», - подчеркнул он.

Эксперт поддержал предложение сенатора Сергея Калашникова ввести в стране прогрессивную шкалу налогообложения. «Необходимо начинать восстановление социальной справедливости, первые шаги. Прогрессивный налог не решит проблемы с бедностью, с социальной справедливостью. Но это первый шаг к цивилизованному обществу, когда богатые должны платить больше. А сверхбогатые должны отдавать почти все. Чтобы, как говорить Кудрин, не было социальных потрясений, нужно сглаживать социальные противоречия. Необходима политическая воля сверху, чтобы привести в чувство олигархов, чтобы почистить коррумпированных чиновников. Без этого невозможно восстановить социальный мир и справедливость. В части регионов у нас вообще сложился феодализм. Нужно начинать соблюдать Конституцию, в которой написано, что Российская Федерация – это социальное государство. Если этого не сделать, то в нашей стране начнется социальная революция. Люди на улицах и не только на улицах в регионах уже требуют революционных изменений. Потому что крымский статус-кво закончен, и люди не хотят мириться с несправедливостью как четыре-пять лет назад. Люди хотят перемен», - заключил он.

Напомним, реализуя проект по снижению числа малоимущих, чиновники в некоторых регионах пришли к выводу, что малоимущие граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. В некоторых регионах, таких граждан даже выделили в группу «ленивых» бедных, которые, имея дополнительное имущество, якобы не хотят им воспользоваться для повышения своего благосостояния.

